Kerkgangers op Urk en in Krimpen vallen verslaggevers aan

Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel is vanochtend een verslaggever aangevallen. Een verslaggever van Powned werd aangereden, toen hij verslag deed van de veelbesproken kerkgang op Urk. Hij belandde op de motorkap van de auto en gaat aangifte doen, zo laat hij weten. Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ging het mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg daar een trap en een klap van een kerkganger. De politie heeft een 43-jarige man aangehouden.

De Sionkerk en de Mieraskerk staan volop in het nieuws, omdat de massaal bezochte kerkdiensten ook tijdens de corona-pandemie gewoon doorgaan. Zij lieten weten alle coronaregels te laten varen omdat de ‘geestelijke nood’ in de geloofsgemeenschap te hoog is. Daarmee slaan zij opnieuw het advies van de Rijksoverheid in de wind.

Voor de Sionkerk op Urk stonden vanochtend talloze journalisten en dat beviel de tientallen kerkgangers die zonder mondkapje de kerk binnenliepen duidelijk niet. De meesten hielden hun kaken stijf op elkaar. Enkelen riepen naar de media dat ze naar huis moesten gaan.

Een aanwezige verslaggever van Powned, Mark Baanders, probeerde samen met een cameraman Urkers te interviewen, maar dat leidde helemaal tot woede. Een automobilist reed met gierende banden op hem af. ,,Ik dacht dat hij wel zou stoppen, maar gaf gewoon extra gas”, aldus Baanders enigszins verbouwereerd. De Powned-journalist belandde op de motorkap, waarna de automobilist ervandoor ging. Het incident gebeurde waar een agent bij was.

Volledig scherm Een inwoner van Urk wil parkeren om vervolgens naar de kerk te gaan. Dat verslaggever Mark Baander van Powned nog op de parkeerplaats staat, deert hem niet. © Rob Voss

Aangifte

Baanders laat weten aangifte te gaan doen. Volgens hem is hij eerder ook al geschopt. ,,Ik heb meer last van die schoppen, dan van die aanrijding... Ik ga aangifte doen. Al is het alleen al voor de statistieken. Zo zien mensen wat de pers allemaal meemaakt.”

Ook andere journalisten werden door kerkgangers belaagd. ,,Wij zoeken natuurlijk vaker de grens op”, zegt Baanders. ,,Je weet dat dit kan gebeuren, maar ik kies er natuurlijk niet voor om aangereden te worden.”

Volledig scherm Een journalist van Rijnmond wordt aangevallen en getrapt © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Krimpen

Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, waar zo'n zevenhonderd kerkgangers naartoe waren gekomen, ging het vanochtend mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg een trap en een klap van een kerkganger. Volgens een politiewoordvoerder stond de verslaggever iemand voor de ingang te interviewen, toen de kerkganger de verslaggever aanviel. Hij trapte hem van achteren zijwaarts in zijn buik.

Een beveiliger van de NOS greep in. Een hulpkoster riep de kerkganger tot de orde. De kerkganger verdween uiteindelijk in de kerk. Ook Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen gaat aangifte doen. De politie heeft een 43-jarige man uit Krimpen aangehouden voor het slaan en schoppen van de journalist, meldt het via Twitter. Na het incident kwam de hulpkoster zijn excuses aanbieden. ,,Na afloop van de dienst gaan we het bespreken in de kerkraad wat te doen. Het doet ons veel verdriet.” en zou met de dader in gesprek gaan. In een reactie liet de journalist van RTV Rijnmond weten alleen excuses te accepteren van de dader.

De Mieraskerk is de laatste maanden niet onomstreden. Zo kwamen er in de afgelopen periode ruim tweehonderd gelovigen naar de kerk. Vervolgens kwam de kerk opnieuw in het nieuws: vanwege homo-onvriendelijke uitspraken van de predikant van de kerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Onverantwoord’

Premier Rutte deed afgelopen woensdag nog een ‘klemmend beroep’ op de kerk in Urk om geen grote dienst te houden. ,,De vrijheid van godsdienst blokkeert de mogelijkheid om in de kerk in te grijpen”, zei Rutte in het coronadebat.

,,Dat gaan we dus niet doen. Ik doe hier een beroep op de leiders van deze kerkelijke gemeenschap. De risico’s die je neemt als je met 500 mensen in een kerk gaat zitten. Het is volstrekt onverantwoord. Ik ga ervan uit dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ook als christen. Ik heb altijd in de Bijbel gelezen, en geleerd van mijn ouders en mijn dominees, dat het christendom begint en eindigt met het uitgangspunt dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook voor de ander. Dat vind ik een zeer belangrijk christelijk uitgangspunt.”

Het stadsbestuur van Krimpen aan den IJssel riep afgelopen vrijdag kerkgangers op om niet in grote groepen samen te komen en kerkdiensten digitaal te volgen. ,,Neem uw verantwoordelijkheid, alstublieft’’, zo stond te lezen in een brief aan alle leden en besturen van Krimpense kerken. Ook werd daarin gewezen op de stijging in het aantal besmettingen. Volgens gemeenteraadslid Oscar Suijk van Leefbaar Krimpen behoren de coronacijfers in Krimpen tot de hoogste in de regio.

Bekijk hier onze nieuwsvideo's.

Volledig scherm De Sionkerk, die eerder deze week liet weten alle coronaregels te laten varen, stroomde vol vanochtend. Dat gold ook voor een aantal andere kerken op Urk. © Rob Voss

Volledig scherm Een journalist van Rijnmond wordt aangevallen en getrapt © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm Volle kerken deze zondag op Urk. De sfeer is grimmig. Niet in de laatste plaats omdat meerdere media aanwezig zijn. © Rob Voss