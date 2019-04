Kermisexploitant: Jongetje stond tijdens rit in de rups en verloor evenwicht

UpdateEen jongetje van vijf jaar is zaterdagavond op de kermis in het Limburgse dorp Helden gewond geraakt. Het kind is volgens de politie uit een attractie, een rups, gevallen. Het jongetje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De rups is stilgezet.

Dat heeft de politie laten weten. De politie kon nog niets zeggen over de aard en de ernst van de verwondingen.

Hoe het kind uit de rups kon vallen, is niet bekend. Later vanavond zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek doen op de kermis.

Boy Brours is de exploitant van de rups. Volgens hem is de jongen, die samen met een vriendje of vriendinnetje in de attractie zat, tijdens de rit gaan staan. ,,Dat is natuurlijk niet toegestaan. Het hobbelt behoorlijk. Hij is zijn evenwicht verloren en eruit gevallen. Vervolgens is hij naar beneden gegleden en daar met zijn hoofd tegen de stoep terecht gekomen’’, aldus Brours in De Limburger.

Brours weet niet hoe de jongen eraan toe is. Voor hij meegenomen werd in de traumahelikopter was hij bij bewustzijn en kon hij praten, zegt de exploitant. In de attractie zitten, net als in veel andere rupsen, geen veiligheidsbeugels. ,,De rups is laatst nog gekeurd en in orde bevonden.”

Brours zegt te zijn geschrokken van het ongeluk en houdt contact met de familie. De attractie blijft in elk geval de rest van de zaterdagavond dicht. De kermis in Helden is na het ongeluk niet stilgelegd. Op sociale media leidt dit besluit tot verontwaardigde reacties. Kermismeester Piet Ebisch legt uit dat een ontruiming voor onrust zou kunnen zorgen.