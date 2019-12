Kerstgedachte: Hulp uit onverwachte hoek voor Nederlands patiëntje

Belgische lezers hebben spontaan hun huis aangeboden aan de ouders van de ernstig zieke kleuter Isabella Kruisselbrink. Het 4-jarige meisje uit Den Haag werd begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen, omdat de kinder intensive care afdelingen in Nederland vol liggen.

Vader Benny Kruisselbrink is ontroerd door het aanbod van drie wildvreemden uit de omgeving van Antwerpen. Zij lazen zijn verhaal op deze site, waarin de Hagenaar vertelde hoe hij al weken in een hotel bivakkeert om zo dicht mogelijk bij zijn zieke dochter te kunnen zijn. ,,Die mensen kennen ons niet, maar stellen tijdens de kerstdagen tóch hun huis open. Daar krijg ik een heel warm gevoel van. Er was zelfs een dame die voor ons wilde koken en de was wilde doen. Zó ongelooflijk lief.”

Hoge koorts

Dochter Isabelle lag begin deze maand in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag met ademhalingsproblemen toen ze plots hoge koorts kreeg. Ze moest met spoed naar een kinder intensive care, maar bij alle zeven locaties in Nederland was er geen plek. Na 3,5 uur rondbellen werd er een bed gevonden in het ZNA Middelheim in Antwerpen. Dat is – zonder file – anderhalf uur rijden. Op Isabella’s kamer is een slaapplek voor één ouder. ,,De meeste nachten slaapt mijn vrouw naast haar. Ik slaap samen met mijn moeder en negen maanden oude zoontje in een hotel in de buurt, maar ben de afgelopen week ook een paar keer heen en weer gereden. De kosten lopen flink op,” vertelt Benny.

Hij hoopte vurig dat zijn dochter vóór de kerst in Nederland zou zijn. ,,De zorg is in België heel goed, maar we willen naar huis. Helaas is nog steeds geen plek in Nederland en de artsen hier durven Isa ook niet van de beademing te halen.” Dus heeft Benny rond het bed van zijn dochter een houten kerstboompje neergezet en een lichtjesslinger opgehangen om het nog ‘een beetje gezellig’ te maken.

Volledig scherm Vader Benny Kruisselbrink nam een houten kerstboompje mee naar het ziekenhuis in Antwerpen om de kamer van zijn dochter nog ‘een beetje gezellig’ te maken tijdens kerst. © prive

Hartverwarmend

De ouders hebben nog geen gebruik gemaakt van de spontane hulp die ze kregen van Belgische lezers. Benny: ,,Het is hartverwarmend, maar tegelijkertijd voel ik me een beetje opgelaten. Ik wil dat ze gewoon kerst kunnen vieren.” Zijn hoofd staat daar nu niet naar. Maar, zegt de vader, de telefoonnummers houdt hij in zijn achterzak mocht Isabella langer in België blijven dan verwacht.

De basisverzekering vergoedt de hotelkosten niet. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit wel, maar die heeft Benny niet afgesloten. ,,We hebben nooit voor zo’n situatie gestaan. Voor komend jaar heb ik die aanvullende verzekering wel alvast geregeld.”

Benny’s verzekeraar, De Friesland, wil vanwege privacyredenen niet ingaan op zijn specifieke situatie, maar adviseert alle ouders die in een soortgelijke situatie zitten contact op te nemen met de verzekeraar. Na navraag door Benny blijkt dat De Friesland de hotelkosten niet vergoedt. Verzekeraar CZ zegt dat ouders in deze situatie ook zeker moeten bellen. ,,Elk geval wordt apart bekeken. Dat doen we bijvoorbeeld ook bij ouders die voor therapie van hun kind naar Groningen moeten,” vult een CZ-woordvoerder aan.

Het is nog altijd onduidelijk wat Isabella precies mankeert. Ze heeft slappe spieren, waardoor ze een verkromming in haar rug heeft en haar longen in de verdrukking komen. Ze lag al eerder in kritieke toestand in het ziekenhuis na een longontsteking.

Niet alleen de zeven kinder intensive careafdelingen in ons land liggen vol, maar ook de kinderafdelingen in bijna alle tachtig ziekenhuizen kampen met dit probleem. De extreme drukte wordt veroorzaakt door het groeiend tekort aan kinderverpleegkundigen en de verkoudheidsvirussen die momenteel rondwaren. Behalve Isabella zijn er nog vijf andere patiëntjes overgeplaatst naar België.

Kind zoekt bed

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) sluit niet uit dat zieke kinderen ook moeten uitwijken naar Duitsland. ,,Maar er is ook goed nieuws,” zegt de voorzitter van de NVK en kinderarts Károly Illy. Afgelopen week lanceerde de beroepsvereniging een digitaal systeem, genaamd Kind zoekt bed, waarop de ziekenhuizen onmiddellijk zien wie er nog capaciteit heeft. Dit scheelt het personeel soms wel dertig telefoontjes op één dag naar andere ziekenhuizen in het land. Illy: ,,42 ziekenhuizen hebben zich al aangesloten en we houden elkaar meerdere keren per dag op de hoogte. Dat werkt heel goed.”