Kerstnachtmis gaat in veel kerken in regio gewoon door: ‘In oorlogstijd was het waarschijnlijk sfeervoller’

Radeloze ouders van overleden Gerjan (26) slaan alarm in Den Haag: ‘Verbied 3-MMC per direct!’

2 december Gerrit en Bea van ’t Hul uit Wezep hebben in een emotionele brief staatssecretaris Paul Blokhuis gevraagd om de drug 3-MMC per direct te verbieden. Op 10 oktober stapte hun zoon Gerjan (26) uit het leven. ,,Hij gebruikte 3-MMC, gaf dat ook toe. We zagen hem de laatste maanden afglijden’’, zegt vader Gerrit. Hij noemt het ‘onvoorstelbaar’ dat de zogenoemde designerdrug gewoon online te bestellen is.