Kersvers bruidspaar ligt geen tel wakker van tuin vol zaagsel: ‘Zaterdag zie je er niks meer van’

Huwelijksstunts als deze zijn er in alle soorten en maten (bekijk de bizarre voorbeelden onderaan dit verhaal). Het echtpaar in Oosterwolde had er dan ook wel op gerekend dat hen iets te wachten zou staan. Het is in hun vriendengroep immers een goed gebruik. Maar 40 kuub zaagsel in de achtertuin?



,,Zo rigoureus hebben we het hier ook nog niet vaak gezien’’, zegt de vader van de bruidegom als hij donderdagochtend een envelop komt brengen.



De bruid en de bruidegom - ze willen niet met hun naam in de krant - kunnen er wel om lachen: ,,Dat krijg je met boeren in de vriendengroep.’’