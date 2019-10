Ketamine stijgt razendsnel in populariteit: grote zorgen om toenemend gebruik

Ketamine is een middel dat wordt gebruikt als narcosemiddel bij mensen en dieren, maar is al een tijdje in opmars op bijvoorbeeld dansfeesten. Het wordt vooral gesnoven, maar het kan ook als pil worden ingenomen of worden geïnjecteerd. Het middel zorgt voor een roes en maakt dat gebruikers minder pijn voelen. Ketamine staat bekend als een ‘paardenmiddel’ omdat het ook wordt gebruikt om paarden op de operatietafel lam te leggen.



Bij hogere doseringen kan gebruik leiden tot hallucinaties, tijdelijke verlamming en verlies van bewustzijn. Berucht is de zogeheten K-hole waarbij gebruikers zich niet meer kunnen bewegen en niet meer kunnen praten.



Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) reageert geschrokken op de nieuwe cijfers. Hij noemt de normalisering van uitgaansdrugs ‘zorgelijk’ en heeft het Trimbos Instituut gevraagd meer voorlichting te geven over de risico’s van ketamine. Bij het middel treedt vrij snel gewenning op, waardoor gebruikers al snel een hogere dosis nodig hebben om het zelfde effect te bereiken.



Omdat ketamine een geneesmiddel is, staat het niet op de opiumlijst. Wel valt het onder de Geneesmiddelenwet, waardoor het zonder vergunning produceren of verkopen van ketamine strafbaar is. Het gebruik of in bezit hebben van het middel is dat echter niet.