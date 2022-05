Keuze prinses Amalia oogst begrip in Leiden: ‘Goed dat ze eigen keuze heeft gemaakt’

Het is officieel: kroonprinses Amalia zullen we de komende jaren niet in de studentenbuurt van Leiden zien. De prinses start in september met de bachelor politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Hiermee breekt ze met een jarenlange traditie waarbij de vermoedelijke troonopvolger steevast voor de oudste universiteit van het land koos. Zowel Willem-Alexander als Beatrix studeerde in Leiden.