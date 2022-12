Kevin (22) en Manon (21) raken gewond door crash met vrachtwagen, veroorzaker rijdt door

met video 19-jarige vrouw komt om bij frontale botsing bij A1-afrit, 4 inzitten­den andere auto lichtge­wond

Bij een ongeluk in Apeldoorn is woensdagavond een 19-jarige vrouw uit Stokkum (gemeente Montferland) omgekomen. Op de Zutphenseweg onderaan de afrit van de A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij is overleden.

