Kick Out Zwarte Piet eist onderzoek naar sinterklaasrellen en optreden politie: ‘Dit was terreur’

Sanil B. in hoger beroep tegen 7 jaar cel voor doodschop­pen Carlo Heuvelman

Sanil B., de tot zeven jaar cel veroordeelde hoofdverdachte in de zaak rond het geweld op Mallorca, is vandaag in hoger beroep gegaan. Dat laat zijn advocaat Peter Plasman weten aan deze site. Sanil werd vrijdag als enige veroordeeld voor de dood van Carlo Heuvelman.

14:34