Kick Out Zwarte Piet morgen in gesprek met Rutte over racisme

Tijdens de bijeenkomst op het Catshuis in Den Haag wordt onder andere gesproken over de vraag hoe racisme op verschillende terreinen in de samenleving aangepakt kan worden en hoe het gesprek over racisme op een goede manier kan worden gevoerd.



In juni werd al duidelijk dat premier Rutte met KOZP en de Black Lives Matter-organisatie om tafel gaat. Dat liet hij weten na een gesprek op het Catshuis met vijf antiracismedemonstranten. De premier wil verder doorpraten over de vraag hoe ‘het gif van racisme’ kan worden bestreden.



Actiegroep KOZP liet daarop weten voorafgaand aan een gesprek met Rutte eerst in overleg te willen met de eigen achterban. Volgens de groep was dat nodig om tot een concreet beleids- en actieplan voor de lange termijn te komen.