Kijk terug | Black Lives Matter-demonstratie verliep ‘rustig, ordelijk en in goede sfeer’

VIDEO LIVE | Organisato­ren Dam-pro­test roepen demonstran­ten op: ‘Blijf komende twee weken thuis’

20:48 De organisatoren van het Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam roepen mensen die aanwezig waren bij de demonstratie op de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Verder liepen de protesten in Den Haag en Groningen vandaag rustig en hielden de meeste mensen voldoende afstand. Ook vandaag houden we je op de hoogte in ons liveblog over het coronavirus. Lees hier het vorige liveblog terug.