Kiki’s grote liefde stapte uit het leven vanwege zijn dubbelleven: ‘Hij leed aan seksverslaving’

Coronavirus LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen stijgt na reeks dalingen, antivaxers-pamfletten in schooltas­jes

15:25 Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen. Dat is voor het eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.