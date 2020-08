Kind ernstig gewond geraakt op kartbaan, nadat kart uit de bocht vloog

LIVE | Wereldwijd meer dan 806.000 doden, protesten in Israël wegens coronabe­leid

22 augustus China gaat een coronavaccin uit insectencellen testen op mensen. In Israël zijn vanavond opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Benjamin Netanyahu. Hij ligt onder vuur wegens zijn beleid in de coronacrisis. Meer dan 800.000 personen zijn inmiddels wereldwijd overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.