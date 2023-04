Kind raakt te water bij kindcentrum in Zwolle: traumahelikopter opgeroepen

met Video Zonovergo­ten week slechts van korte duur: ‘Toch zeker geen slecht weer’

De zon gaat komende week uitbundig schijnen en het wordt steeds wat warmer. Later in de week kan het zelfs 20 graden worden. Of de warmte ook in de eerste week van de meivakantie aanhoudt is nog onzeker. Mogelijk wordt het weer minder warm en bovendien stijgt ook weer de kans op enkele buien.