'Kind van 3 realiseert zich niet dat mama dood is'

Dat haar mama dood in huis lag, heeft het meisje zich mogelijk niet eens gerealiseerd. Daarvoor is ze nog te jong. Maar het zal vrijwel zeker vreemd zijn geweest. Beangstigend ook. Ze zal geprobeerd hebben om haar moeder wakker te maken. Al was het maar omdat ze op een gegeven moment toch iets te eten of te drinken wilde. Als mama dan keer op keer niet reageert dan kan dat volgens de kinderpsychologen tot een hele stressvolle situatie leiden.

Wachten

Het hartje zal sneller beginnen te kloppen. Veel kinderen zullen dat op die leeftijd nog niet eerder hebben meegemaakt. Ze willen getroost worden, want dat kunnen ze zelf nog niet. Als er dan niemand is om dat te doen zijn bekende reacties dat sommigen kinderen beginnen te gillen. Anderen trekken zich terug. Of doen niets en wachten. Wachten tot mama weer wakker wordt.

De overlevingsdrang zal groot geweest zijn, verwachten de kinderpsychologen. Op zoek gaan naar eten en drinken is een heel primaire reactie. Als dit meisje wist waar er iets te eten lag, zal ze dat zeker hebben gepakt.