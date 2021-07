Kinderdijk weet hoe het is als Unesco over je schouder meekijkt: ‘Houdt ons ook scherp’

STRAFEIS: 6 JAAR CEL Slachtof­fer walgt van ‘seksdeur­waar­der’: ‘Huis kwijt of met die engerd naar bed’

27 juli Het Openbaar Ministerie wil dat een deurwaarder zes jaar de cel in gaat omdat hij zich sinds 2002 in natura zou hebben laten betalen. Drie slachtoffers voelden zich zo onder druk gezet en vernederd, dat ze aangifte deden van verkrachting. ,,Ik dreigde mijn huis kwijt te raken of moest met die engerd naar bed.”