Kinderen kleuren corona van zich af: ‘Was er maar een teletijdmachine’

PO-Raad-voorzitter ‘Omdat de papa's en mama's zich niet aan de regels houden, betalen kinderen de prijs’

19 december Het was een ‘bizarre week’ waarin basisscholen onverwacht en acuut de deuren moesten sluiten. Niet omdat het zo slecht ging met coronabesmettingen op die scholen, maar om de ouders thuis te houden. PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten ziet dat ouders en scholen de randen van de coronaregels opzoeken. ‘Hoe goed iedereen het ook probeert, afstandsonderwijs is niet zo goed als in de klas.’