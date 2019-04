‘Kinderen op de basisschool moeten minder les krijgen’

Basisschoolleerlingen zitten in groep 1 tot en met 8 ruim 7500 uur in de klas. In andere landen, waaronder Finland en Duitsland, ligt dat aantal uren met gemiddeld 6400 uur fors lager. Tegelijkertijd is de onderwijskwaliteit in die landen soms beter. Hoe kan het dat Nederlandse leerlingen zoveel uren op school zitten, maar er niet met kop en schouders bovenuit steken?

De PO Raad en onderwijsbonden roepen minister Arie Slob op daar onderzoek naar te doen. Zij zetten vraagtekens bij het grote aantal lesuren. ,,We denken dat de tijd rijp is om de discussie te voeren over de tijd die onze kinderen in de klas zitten nu het lerarentekort groeit”, verklaart Rinda den Besten, voorzitter van de PO Raad. Diverse basisscholen hebben afgelopen winter al een schooldag per week geschrapt, omdat ze geen leraar konden vinden. Den Besten: ,,Het gebeurt ad hoc. Scholen halen alle franje van het onderwijs en schrappen bijvoorbeeld de gymlessen, beeldende vorming of ict om die dag vrij te spelen. In andere landen is het onderwijs er helemaal niet zo kaal op geworden. Hoe kan dat?”

De PO Raad en onderwijsbonden vinden dat het basisonderwijs beter moet nadenken over hoe de leerlingen het met minder lesuren kunnen redden. ,,Natuurlijk, de kwaliteit van het onderwijs moet nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld afvragen of alle leerlingen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen. Misschien kan je voor bepaalde leerlingen of bepaalde leerjaren een vierdaagse schoolweek invoeren”, aldus Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Volledig scherm Eerder gingen basisschoolleraren al de straat op tijdens een estafettestaking langs alle provincies. © Frank de Roo

Burn-out

Het voordeel is dat leraren meer tijd krijgen voor de voorbereiding van hun lessen. Daarmee krijgen de kinderen uiteindelijk beter onderwijs. Bovendien gaat de werkdruk omlaag. ,,Leraren vinden de voorbereiding van de lessen ook heel belangrijk, maar komen daar nu vaak niet aan toe”, constateert Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het aantal leraren dat met burn-out klachten kampt, is hoog, namelijk 1 op de 6. Door de werkdruk te verlagen, vallen minder leraren uit en wordt het lerarentekort een stukje teruggedrongen.

Bovendien kan het ook zo zijn dat leraren voor meerdere klassen komen te staan als de scholieren minder lesuren krijgen. Als de leerlingen bijvoorbeeld op wisselende dagen een vrije dag krijgen, kan hun leerkracht inspringen bij een andere groep. Zo zijn er uiteindelijk minder leraren nodig. Een onderzoek moet uitwijzen hoeveel lesuren het beste zijn voor de leerlingen.