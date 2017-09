Kinderen op de vlucht gaan nauwelijks naar school

Altijd loert gevaar voor Syrische kinderen op de vlucht. Voor ze het beseffen zijn ze uitgehuwelijkt. Of ze lopen risico op uitbuiting. Onderwijs maakt hen minder kwetsbaar, aldus de hulporganisatie Save the Children.

Het leven op straat betekent chaos, het leven in de klas zorgt voor een veilige omgeving en geeft zekerheid. ,,Kinderen kunnen er ook herstellen van traumatische ervaringen", zegt directeur Pim Kraan van Save the Children.

Er hadden nu in Libanon, Jordanië en Turkije een miljoen kinderen onderwijs moeten krijgen. Dat wordt bij lange na niet gehaald omdat volgens de berekeningen van Save the Children 730.000 Syrische vluchtelingenkinderen geen onderwijs krijgen. Die cijfers sluiten aan bij de situatie van alle vluchtelingenkinderen ter wereld, in totaal 3,5 miljoen. Zij misten het afgelopen jaar bijna 700 miljoen schooldagen. Meer dan de helft gaat niet naar school.

Dat heeft vele oorzaken. Save the Children wijst erop dat gezinnen afhankelijk worden van kinderarbeid als ouders in de gast- en buurlanden niet mogen werken.

In andere gevallen is er geen betaalbaar vervoer en zijn meisjes bang onderweg lastig te worden gevallen. Te veel bureaucratie kan ook roet in het eten gooien. ,,Er is te weinig gebeurd", aldus directeur Kraan. ,,Regeringen moeten drempels weghalen opdat kinderen weer naar school kunnen. Anders worden kinderen twee keer beroofd van hun toekomst: eerst door oorlog, daarna door gebrek aan onderwijs.''