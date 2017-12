Kinderen steeds vaker betrokken bij verkeersongeluk: kijk hier waar

In de eerste helft van 2017 waren bijna 3.100 kinderen en tieners betrokken bij een ongeval. In dezelfde periode in 2014 bleef dat aantal steken op zo’n 2.600. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij verkeerskundig ict-bureau VIA, dat gegevens verzamelt over verkeersongevallen in Nederland.



De opgevraagde gegevens zijn weergegeven in onderstaande kaart. Om de cijfers te bekijken in een interactieve kaart, klik dan hier. Zoom in op de interactieve kaart om op straatniveau te bekijken waar bij jou in de buurt kinderen betrokken raken bij ongelukken en om te zien of daar slachtoffers bij zijn gevallen. De kaart laat zich het beste bekijken op een groot (computer)scherm.