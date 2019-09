Kinderen van basisschool in Terneuzen ‘staken’ om invaljuf te weren uit hun klas (en met succes)

Automobi­list ramt vol in op twee politieauto’s na achtervol­ging bij Hilversum

13:02 Een automobilist is in de nacht van vrijdag in de Amsterdamse Zeeburgertunnel op zaterdag vol gas ingeramd op twee politieauto’s. Agenten probeerden de man klem te rijden nadat hij was ontsnapt bij een aanhouding op de A1 bij Hilversum. Ze doen aangifte van poging tot doodslag.