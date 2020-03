Kinderen zitten voor het eerst niet langer achter een schermpje

Toch is de verwachting dat de stabilisatie na de crisis terugkeert. ,,Er is op een gegeven moment natuurlijk een plafond voor wat kinderen per dag kunnen doen. Ze vinden het nog steeds leuk om ook buiten te spelen en met vriendjes af te spreken, dus in die tijd kunnen ze niet op een schermpje’’, verklaart Nikken.



Daarbij is de opmars van de tablet inmiddels wel voorbij. Nu hebben de meeste gezinnen die dat willen alle schermen al langer in huis. Daardoor blijft de schermtijd van kinderen redelijk gelijk, namelijk gemiddeld op één uur en drie kwartier per dag. Vooral kleine kinderen tot drie jaar zaten de afgelopen jaren steeds meer achter een schermpje. ,,Die gaan natuurlijk niet naar school. Veel ouders geven aan dat een tablet handig is als verkapte oppas’’, zegt Nikken.