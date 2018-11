Kinderfeest voor zeven vriendjes? Nee joh, voor de hele klas!

Maryke Mondria, moeder van Ravi (7), uit Enschede:



Drie weken geleden mocht de 7-jarige Ravi zijn kinderfeest geven. Hij wilde dolgraag lasergamen. Om dat met twee teams van vier te kunnen doen, mocht hij zeven kinderen uitnodigen. Wie zou hij vragen? Het was vooral moeder Maryke die zich daar onrustig over voelde. ,,Ik vroeg nog of hij een feestje wilde met alle jongens. Maar nee, dat wilde hij niet, want hij had ook leuke meisjes in de klas.’’



Nadat alle uitnodigingen de deur uit waren, ging het nog even mis. Ravi wist niet meer dat hij een klasgenoot níet had uitgenodigd en vroeg die jongen of hij nog op zijn feestje zou komen. ,,Moest ik die moeder afbellen, want dat ging niet. We konden precies met acht kinderen in twee auto’s en ook met lasergamen waren er acht nodig”, vertelt Mondria. ,,Die selectie vind ik echt een gedoe.” Ze was dan ook blij dat er twee jongens waren die niet of nauwelijks op andere kinderfeestjes waren geweest. ,,Die vonden het zó leuk. Dat maakte mij dan weer blij.”



Het idee om een klassenfeest te geven, spreekt haar aan. Hoewel ze direct wat beren op de weg ziet. Want hoe duur wordt dat dan? En wat ga je doen? Bovendien: ,,In de klas heb je clubjes. Op zo’n feest vervalt de klas ook weer in die clubjes en is het buitenbeentje nog steeds het buitenbeentje.” Maar, besluit ze, er zijn vast wat andere ouders voor te porren. Dus de deur voor een klassenfeest staat op een kier.