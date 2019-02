Kinderidolen voortaan taboe in reclame en op verpakkingen

Zeer grote brand in Brabantse stal: ‘1000 varkens kunnen wij niet meer redden’

17:43 BIEZENMORTEL - Een grote stal staat vrijdagmiddag in brand aan de Winkelsestraat bij een agrarisch bedrijf in Biezenmortel. Volgens de brandweer, die groots is uitgerukt, staan er in de brandende stal zo’n duizend varkens. ,,Wij kunnen niet de brandende stal binnen, daarom vrezen wij dat de duizend varkens niet meer te redden zijn.”