Kinderopvang kampt met personeelstekort

In Amsterdam en Midden-Nederland zijn kinderopvangorganisaties en roc's bezig mbo-opleidingen nieuw leven in te blazen. Er komen nieuwe bbl-opleidingen, waarbij studenten één dag in de week naar school gaan en vier dagen werken. ,,In februari starten er al twee klassen'', weet Annemieke Hovestadt, woordvoerder van Partou. Hovestadt: ,,We kijken of we stagiairs kunnen vasthouden of gelijk aan onze organisatie kunnen binden. We overwegen ook sneller vaste contracten.''



Daarnaast benaderen kinderdagverblijven oud-medewerkers die tijdens de crisis hun baan verloren. ,,Het is heel jammer en zuur dat ze er eerst uit moesten en nu weer nodig zijn'', erkent Heijtel. Mogelijk kunnen oud-werknemers met wat bijscholing opnieuw voor de groep. ,,Onze sector is heel conjunctuurgevoelig en drijft bovendien op overheidssubsidie (via de kinderopvangtoeslag, red.), dus we hopen dat het nu stabieler blijft.''