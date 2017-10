Kinderopvang steeds populairder onder werkende ouders

Dat de opvang in trek is, komt vooral door de sterk groeiende economie. Daardoor hebben het afgelopen half jaar meer mensen een baan gekregen, onder wie veel vrouwen. Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog een half uur meer, gemiddeld 26,5 uur.



Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden over de trend: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’