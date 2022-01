Kinderrechtenorganisatie slaat alarm: niet altijd juiste zorg bij uithuisplaatsing

Daders ontkwamen op het nippertje aan vlammen bij brandstich­ting bedrijfs­pand van doelwit vergisont­voe­ring Alex R.

Eerst werd een ruit ingeslagen, daarna een jerrycan benzine leeggegoten, vervolgens werd de boel in lichterlaaie gezet. Daarbij vlogen de daders bíjna zelf in brand. De 28-jarige Rotterdammer L. wordt ervan beschuldigd de vlammenzee in het bedrijfspand in Alblasserdam (mede) te hebben veroorzaakt. Het is één van de heftige geweldsincidenten rondom zakenman Alex R., het vermoedelijk echte doelwit van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius.

