Kinderrijke buurt vreest komst zedendelinquenten

Bewoners van een wijk in Deventer voelen zich overvallen door de komst van psychiatrische patiënten naar hun buurt. In de Vijfhoek wordt een woning gerealiseerd waar veelal veroordeelde psychiatrisch patiënten na behandeling kunnen werken aan zelfstandig wonen. De buurt hekelt vooral de informatievoorziening. ,,Dit is een overvaltechniek.’’

Volgens de forensische GGZ-stichting Transfore, onderdeel van de Dimence Groep, gaat het om mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, mede veroorzaakt door psychische problemen. Dat kan gaan om mensen die een gewelds- of seksueel delict hebben gepleegd, maar ook om drugsgerelateerde criminaliteit of diefstallen. In de woning aan de Vincent van Goghstraat werken de patiënten aan het einde van hun behandelfase aan hun terugkeer in de maatschappij.

Overval

In de woning is plaats voor vier bewoners, die begin december komen. De buurt werd deze week met een brief geïnformeerd. Het stoort buurtbewoners dat ze grofweg drie weken voordat de patiënten hun intrek nemen geïnformeerd zijn. ,,Dit is een overvaltechniek’’, zegt buurtbewoner Cor van Weezel. Bezwaar maken is niet mogelijk: op de betreffende woning zat al een woonzorgbestemming. Over twee weken is een Open Huis, waarop bewoners geïnformeerd worden door Transfore, de wijkmanager en wijkagent.

Bewoners van de kinderrijke buurt vrezen vooral voor vestiging van zedendelinquenten. Sonja (‘liever geen achternaam’) woont twee deuren verderop. Ze maakt zich zorgen over de veiligheid van haar dochters. ,,Zo’n behandeling is niet voor diefstal van een pakje kauwgom.’’ Ze vindt dat de buurt toen het idee voor vestiging ontstond al geïnformeerd had moeten worden. Dat vindt buurman Johan Crooijmans ook. ,,Het wordt ons door de strot geduwd.’’

Anne Faber

Vier buurtbewoners beginnen afzonderlijk van elkaar over de zaak Anne Faber. Volgens woordvoerder Elke Koeman lijkt deze huisvesting daar niet op. Volgens haar gaat het om patiënten waarbij risicotaxatie aantoont dat ze toe zijn aan werken aan een terugkeer in de maatschappij. Ze kan mede om privacy-redenen niet zeggen voor welk gedrag bewoners in behandeling zijn.

Open en eerlijk

De GGZ-stichting stelt dat het ook in Deventer zonder incidenten al vergelijkbare gevallen begeleid. ,,Als we dit niet doen, keren mensen onbegeleid terug.’’ Volgens Koeman opereert Transfore open en eerlijk. ,,We gaan dan ook nog persoonlijk in gesprek met naaste omwonenden.'' Zij denkt dat het gevoel overvallen te zijn van de bewoners niet zozeer ligt aan het tijdstip. ,,Als de brief twee weken eerder was gekomen, was het niet anders.’’