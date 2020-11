Kindje (2) gewond nadat vuurwerk ontploft in kinderwagen in Breda

Drie besmettin­gen op marine­schip Zr. Ms. Zeeland, voltallige bemanning in quarantai­ne

31 oktober De voltallige bemanning van de Zr. Ms. Zeeland is in quarantaine gegaan. Dit nadat zich bij twee van de 96 opvarenden corona-symptomen hadden geopenbaard. Dat gebeurde woensdag terwijl het marineschip onderweg was naar Denemarken en Zweden voor een training. Inmiddels zijn drie bemanningsleden positief getest.