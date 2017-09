Klaas Otto blijft in zwaar gevangenisregime

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender blijft in het strenge regime van de gevangenis in Vught. De rechtbank heeft dat vandaag bepaald over zijn verzoek tot overplaatsing naar een lichter regime.

Otto werd op 29 augustus naar de gevangenis in Vught gebracht vanwege vermoedens dat hij vanuit zijn cel in Middelburg een aanslag plande op de officier van justitie in zijn strafzaak.



De aanklager vertelde vandaag tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam dat de dreiging nog steeds reëel is. Er is volgens haar geen reden om Otto naar een normaal huis van bewaring te brengen omdat hij zich in Vught ook kan voorbereiden op zijn strafzaak.

Geen concrete aanwijzingen

Volgens zijn advocaat Louis de Leon zit Otto in Vught in het zwaarst denkbare regime terwijl er geen concrete aanwijzingen zijn voor een moordcomplot. De verdachte zit volledig geïsoleerd, kan geen bezoek ontvangen van zijn familie en mag maximaal drie keer per week kort bellen. ,,Hij gaat er geestelijk aan onderdoor.''



De rechtbank kan zich voorstellen dat het voor Otto lastig is om in Vught zijn verdediging voor te bereiden maar de omstandigheden zijn niet bijzonder genoeg om hem daar weer weg te halen. Otto zit in voorarrest omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Geen eerlijk proces