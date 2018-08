Klaas Otto: OM wil mij alleen maar veroordelen

,,Ik wil zelf het woord doen”, aldus Otto. Tegen de rechter: ,,U drukt mij de mond dicht. Wat is nou tien minuten in vier dagen tijd?” Het is een gefrustreerde Otto. Gisteren werden er in zijn zaak geluidsfragmenten van telefoongesprekken afgespeeld. ,,Mongool”, schreeuwde Otto. Of: ,,Kankerventje.” Het OM liet de fragmenten horen om Otto’s gedrag te ‘illustreren’ en kwam daarom niet bij de feitenbehandeling langs.



En dat klopt niet, zegt mr. Sanne Schuurman, één van de advocaten van Otto. ,,Er wordt een beeld geschetst van een monster”, zegt hij over de fragmenten. ,,Ik vind het een hele rare gang van zaken. Ik kan niet anders concluderen dan dat er een hetze tegen hem gevoerd wordt.”



Otto is niet het liefste jongetje van de klas, zegt hij. Het waren uitspraken die hij ‘anders had moeten doen’. Daarom stond hij erop, voor het pleidooi van zijn advocaten, het woord te nemen: ,,Dit komt m’n hart uit.”