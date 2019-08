Klagen over ontspoorde kinderen? De koe is vergeten dat hij kalf is geweest

De koe is vergeten dat hij kalf is geweest, zeiden ze vroeger in mijn dorp wanneer moreel superieure ouderen klaagden over de jeugd. En er viel wat te klagen. Ieder weekend was het raak. Knokpartijen bij de kerk, drugsmisbruik aan het hertenkamp, inbraken in villa’s waarvan de eigenaren op vakantie waren. We rookten, we dronken vaak te veel, hebben ooit in het huis van mijn beste vriendin alle KLM-businessclasshuisjes leeggedronken, waarna haar ouders ons brakend in de tuin aantroffen.