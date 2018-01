Klanten doen aangifte tegen 'eerste Nederlandse' bitcoinfabriek

Andere klanten overwegen nu hetzelfde te doen, en willen oprichter Berry van Mourik voor de rechter. Hoewel de waarde van de bitcoin de afgelopen maanden flink opliep, zouden de klanten van Koinz daar weinig van gemerkt hebben. Marco Kalmijn, de advocaat van verschillende klanten, stelt in de krant dat zijn cliënten 'verhaal op verhaal' hoorden van Van Mourik. 'Eerst zouden er problemen zijn met een server in China, toen was hij opgelicht door een zakenpartner en vervolgens moest hij met spoed oogoperaties ondergaan.'