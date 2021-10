Klanten failliete Hotelkamerveiling deels gecompenseerd na doorstart

Om de getroffen gebruikers van Hotelkamerveiling.nl tegemoet te komen, zullen zij volgens de curator door de overnemende partij worden voorzien van een nieuw tegoed waarmee de schade gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De curator benadrukt dat het nieuwe tegoed niet gelijk is aan het bedrag aan openstaande vouchers, couponcodes of biedtegoed, maar het betreft een gedeelte hiervan. Ook is aangekondigd dat het veilen van hotelkamers waarschijnlijk op dezelfde wijze gaat gebeuren en via dezelfde website als voorheen.

Lees ook Klanten failliete Hotelkamerveiling kunnen mogelijk fluiten naar geld

Hotelkamerveiling.nl werd in 2008 opgericht door hotelier Klaas Stekelenburg en zijn twee zonen Matthijs en Jasper. Voor corona groeide het bedrijf hard. Het bedrijf telde naar eigen zeggen zo’n honderdduizenden leden en verwerkte meer dan 5 miljoen boekingen. Via de site konden hotels hun leegstaande hotelkamers kwijt, consumenten konden bij opbod bieden.

coronacrisis

Hotelkamerveiling werd naar eigen zeggen echter hard getroffen door het teruglopend aantal boekingen tijdens de coronacrisis, waarna het bedrijf deze maand failliet werd verklaard. Veel mensen spraken er schande van dat het bedrijf tot op het laatst hotelovernachtingen bleef veilen. Ook hotels waren verrast door het faillissement en ook zij zijn gedupeerd.

Hoeveel consumenten gedupeerd zijn, is niet bekend. Ook was lang niet duidelijk of zij hun geld nog terug konden krijgen. Op de site raadt de curator mensen aan om hun vordering in te dienen via de website crediteurenlijst.nl. Intussen regende het klachten van gedupeerden op onder andere reviewsite Trustpilot.

Persoonsgegevens verwijderen

Om een doorstart mogelijk te maken, zal het klantenbestand van Hotelkamerveiling.nl worden overgedragen aan de overnemende partij. ,,Hierbij zullen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Voorafgaand aan de overname ontvangen alle gebruikers van Hotelkamerveiling.nl een mail waarin wordt meegedeeld dat hun gegevens worden overgedragen, tenzij binnen een bepaalde termijn wordt aangegeven dat hiermee niet akkoord wordt gegaan. De gebruikers kunnen dan via een link in de mail hun persoonsgegevens verwijderen,’’ aldus de curator.

Wie de ‘betrouwbare branchegenoot, die reeds jaren ervaring heeft in de hotelbranche’ is, is nog niet bekend. De curator was vanochtend niet bereikbaar voor uitleg.