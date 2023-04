‘Klap in gezicht omwonenden’ voorkomen: topman Tata Steel na woede toch bereid naar Kamer te komen

Topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland is toch bereid om tekst en uitleg te geven over de uitstoot van giftige stoffen door zijn bedrijf in IJmuiden. Eerder zou Tata alleen bestuurder Marco Workel sturen, die verantwoordelijk is voor het gezondheidsbeleid van het bedrijf. Maar na woede van D66 en berichtgeving door verschillende media gaat Van den Berg toch zelf, zegt hij toe in een uitzending van Beau.