Kleinste luier ter wereld moet leven allerkleinste baby's draaglijk maken

Het dragen van de juiste luier kan zelfs op een positieve manier van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen. ,,De hersenen van te vroeg geboren baby's zijn nog niet helemaal uitgerijpt, dus alle prikkels die binnenkomen hebben ook weer invloed op hoe die hersenen rijpen. Ik wil niet zeggen dat die luier daar de grootste bijdrage aan is, maar het gaat er om dat die negatieve prikkels voor die kwetsbare kinderen de hersenontwikkeling anders zullen laten verlopen dan bij een kind dat gewoon op tijd bij veertig weken wordt geboren.''



Haringsma benadrukt nog maar eens dat prikkels van buiten behoorlijk belastend kunnen zijn voor kinderen die veel te vroeg worden geboren. ,,Geluid is al een prikkel. Als je iets op de couveuse legt, dan komt dat al in de hersenen binnen. Het ademhalingscentrum in de hersenen van deze kleintjes is heel erg onrijp. Dat centrum moet wel een seintje doorgeven aan de longen om gewoon goed door te ademen. Bij negatieve prikkels vergeten deze kinderen even te ademen, daardoor krijgen ze een daling in het zuurstofgehalte en in de hartslag, dus dat heeft allemaal invloed op elkaar.''



Volgens de kinderarts zijn verpleegkundigen blij met de komst van de nieuwe luier. ,,Vroeger moest je een luier dubbelvouwen bij het buikje. En dat schuurt en zorgt dus weer voor negatieve prikkels.''