Klimaatdebat: ‘Laten we niemand aanpraten dat de wereld vergaat’

Wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, een van de meest kritische stemmen in het klimaatdebat, is er inmiddels van overtuigd dat we af moeten van fossiele brandstoffen. ,,Maar als we de uitstoot snel willen verminderen, hebben we aardgas voorlopig keihard nodig.’’



Ja, geeft de nestor van het rechtse weekblad toe: tot een aantal jaar geleden twijfelde hij zelf ook aan de menselijke invloed op klimaatverandering. ,,Het percentage CO2 in de atmosfeer is zó klein (0,04 procent), ik dacht: daar kan de mens nauwelijks invloed op hebben. Het leek me logischer dat de opwarming aan de zon lag. Maar die factor is inmiddels een stuk minder waarschijnlijk. Net als alle andere factoren, behalve CO2.’’



Wat ook bijdroeg: de klimaatwetenschap, die Rozendaal vroeger niet zo vertrouwde, is veel serieuzer geworden. ,,Het klimaat is sexy, er gaat veel subsidie naartoe en dus trekt het capabeler mensen. Bij het KNMI liepen veertig jaar geleden amateurs rond vergeleken met de slimme gozers en dames die er nu werken.’’



Met voortschrijdend inzicht maar altijd kritische pen volgt de Rotterdammer, die scheikunde studeerde in Delft, al meer dan veertig jaar de klimaatwetenschap. Deze week verschijnt zijn nieuwe boek: Warme aarde, koel hoofd. Kanttekeningen bij de energietransitie.