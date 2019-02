Klimaatscholieren gaan weer staken, op 14 maart

Militairen op missie in Litouwen klagen over asbest

17:07 Bij een groep Nederlandse militairen die op missie is geweest in Litouwen is grote onrust ontstaan over asbest die er op het kamp aanwezig was. Het kankerverwekkende spul was volgens de soldaten verwerkt in gravelpaden en lag op het zand. Ze maken zich nu grote zorgen over hun gezondheid.