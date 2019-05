Klimmer Wilco Dekker pleit voor strengere selectie op te drukke Mount Everest

Morgen in De Ochtend Show to go: de zaak-Iva­na Smit, de Paradiso-predikers en meer

20:37 Op vrijdag 31 mei zijn verslaggever Ton Voermans, Paradiso-predikers Jan Andries de Boer, Fred Omvlee en Piet van Die en filosofen Stine Jensen en Frank Meester te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en Roel Maalderink en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.