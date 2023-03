KLM-bemanning slaat agressieve passagier in de boeien, toestel naar Canada omgekeerd

Zorgen om schermtijd jonge kinderen, slecht voor ontwikke­ling

De schermtijd van jonge kinderen tot en met 6 jaar is met zeven minuten toegenomen ten opzichte van 2022. Inmiddels besteden zij gemiddeld honderd minuten per dag aan digitale media, vooral op tablet, telefoon of televisiescherm. Een kwart van de ouders van 0- en 1-jarigen geeft daarbij aan dat hun kind minstens twee uur per dag aan beeldschermen besteedt. Dat meldt Netwerk Mediawijsheid vrijdag na onderzoek.