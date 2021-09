KLM: ‘Geweigerde vleesactivist wilde spandoek ophangen in vliegtuig’

Volgens Nico van Staalduinen moesten zijn Ghanese echtgenote en hij het vliegtuig verlaten omdat hij de stewardess zou hebben bedreigd toen ze twee opgerolde posters in beslag wilde nemen. Daarop zei de voormalige poelier uit Leiden ‘dat het geen reclame voor de KLM zou zijn’ als hij na aankomst in Nederland moest vertellen dat de spandoeken in beslag waren genomen. Ze waren volgens hem bestemd voor Ghanezen in de Bijlmer, zodat ook zij actie konden voeren tegen vermeende plannen van de luchtvaartmaatschappij om over te schakelen op vegetarische gerechten tijdens haar vluchten.

Volgens de KLM zit de vork iets anders in de steel. ,,Deze passagier werd geweigerd op vlucht KL590 wegens ontoelaatbaar gedrag en het niet opvolgen van instructies van de crew. Hij wilde een van de spandoeken ophangen in de cabine. Dat was ontoelaatbaar vanwege de veiligheid van de passagiers’’, licht een woordvoerster toe.

Van Staalduinen betwist de geschetste zaken opnieuw. ,,De purser (leidinggevende steward(ess), red.) kwam naar me toe en vroeg wat het opgerolde spandoek was. Ik vertelde dat ik een foto wilde maken van mijn vrouw met het spandoek. Daarop zei ze dat er aan boord niet gefotografeerd mocht worden. Geen probleem, zei ik. de foto heb ik niet gemaakt, het spandoek zelfs niet uitgerold. Daarna vertelde de purser dat ze het doek in beslag wilde nemen.’’

De KLM-woordvoerster benadrukt dat het weigeren van de passagier en diens echtgenote volledig losstaat van hun ‘ludieke actie’ voor behoud van vleesgerechten in het boordmenu. Van Staalduinen deelde voor vertrek van de vlucht flyers uit in de wachtruimte van het vliegveld in Accra. In de A5-folders stond uitleg over de vermeende KLM-plannen voor vleesloze vluchten. De tekst bevatte ook een verzoek aan de luchtvaartmaatschappij om de Ghanese cultuur te respecteren en Ghana toe te voegen aan de lijst met vleesminnende landen in onder andere Zuid-Amerika. Op vluchten uit die landen zou vlees langer op het menu blijven staan uit vrees voor te veel klantenverlies.

Niet 100 procent vegetarisch

,,Het zou heel vreemd zijn als wij mensen zouden weren die van vlees houden’’, vervolgt de zegsvrouw. ,,Ook vleesliefhebbers zijn van harte welkom bij de KLM.’’ De vrees van Van Staalduinen, die al zeventien jaar in Ghana woont en zei op te komen voor alle Ghanezen ‘die ook graag vlees eten’, is volgens de woordvoerster ongegrond. ,,Wij hebben op dit moment geen plannen om honderd procent over te schakelen op vegetarische catering tijdens onze vluchten.’’ De afgelopen tijd verschenen volgens haar mediaberichten over het schrappen van vleesgerechten tijdens vluchten ‘die een eigen leven zijn gaan leiden’.

