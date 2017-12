KLM gooit pilotenpet overboord

OM wil celstraf voor 33-jarige man na seks met jonge kwetsbare meisjes

13:52 Het Openbaar Ministerie wil dat een 33-jarige man uit Amsterdam vier jaar de cel in gaat, omdat hij in juni zeker drie 15-jarige meisjes zou hebben misbruikt. Dat gebeurde in een woning in Hengelo in Overijssel. Een ander jong meisje zou hij van de trap hebben geduwd, waardoor ze ernstig gewond raakte.