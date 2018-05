KLM-piloot opgepakt na alcoholcontrole in Noorwegen

Een piloot van de KLM is op de luchthaven van Oslo in Noorwegen tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. De vlieger zou een vlucht van Oslo naar Schiphol uitvoeren. De man is aangehouden en blijft sowieso twee weken vastzitten.

Details over de aanhouding wil de KLM niet kwijt. ,,Wij willen niet verder ingaan op deze zaak omdat er nu een onderzoek loopt. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat bij KLM geldt dat alcohol en vliegen niet samen gaan. Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit", luidt de verklaring van het luchtvaartbedrijf.

Volgens de Noorse krant Verdens Gang (VG) is de man tussen de 35 en 40 jaar en blijft hij nog twee weken vastzitten. De verdachte heeft een advocaat in de arm genomen en beroep aangetekend. Waarschijnlijk zal de rechter zich volgende week over de zaak buigen.