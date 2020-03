KLM schrapt vluchten naar Milaan en Venetië

Vertrek

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Noord-Italië op te vertrekken. De kans op besmetting met het corona-virus is te groot. Het openbare leven in de getroffen gebieden ligt plat. Scholen, musea en winkels zijn gesloten. Ook moeten mensen minstens een meter afstand tot elkaar houden. Nederlandse toeristen zijn er bijna niet meer in het gebied. Reisorganisatie TUI had vorige week welgeteld twee mensen op een stedentrip in Milaan en Venetië. Zij zijn al weg. Er is nog een handjevol wintersporters die gisteren zijn gebeld met het verzoek om naar huis te rijden. Blijven is sowieso niet zinnig want de skiliften sluiten.



De Italiaanse regering kondigde in de nacht van zaterdag op zondag noodmaatregelen aan om de verspreiding van de ziekte te beteugelen. Het virus lijkt zich in Noord-Italië ongecontroleerd te verspreiden met bijna 6000 besmettingen en 257 doden. Alleen onder strenge voorwaarden mogen mensen grote delen van Noord-Italië verlaten. Buitenlandse toeristen mogen wel weg. Het gaat om vijftien delen in Noord-Italië die in quarantaine zijn, waaronder Lombardije, Rimini, Treviso en Reggio Emilia.