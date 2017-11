KLM vliegt ook morgen niet van en naar Bali

Het laatste gedeelte van de vluchten KL 835 /836, Singapore- Denpasar- Singapore, is geannuleerd voor zowel vandaag als morgen, meldt de luchtvaartmaatschappij op haar website. Ze vliegt sinds zaterdag niet meer tussen Singapore en Denpasar. De KLM zegt strikte regels te hebben met betrekking tot vulkaanuitbarstingen. ,,Wij willen niet in het donker landen of opstijgen omdat we dat als niet veilig beschouwen", zegt woordvoerder Robert Veldhuizen tegen deze krant.

Gestrande reizigers

Het grootste deel van de KLM-reizigers die afgelopen weekend op Bali strandden na de eerste annulering, werd volgens hem omgeboekt op vluchten die vertrokken bij daglicht. ,,Momenteel bevinden zich nog zo'n 300 à 400 reizigers van ons op het eiland."

Hoeveel Nederlanders er in totaal vastzitten op Bali is onbekend. Corendon zegt er minstens 40 gestrande reizigers uit Nederland te hebben, TUI en Kras hebben naar eigen zeggen ongeveer vierhonderd reizigers op Bali en Lombok. TUI meldt dat de Nederlandse reizigers van TUI en Kras geen gevaar lopen. De vulkaan is op veilige afstand van de toeristische plaatsen.

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft al haar vluchten van Dubai naar Denpasar geannuleerd tot dinsdag 18.00 uur (lokale tijd) alle vluchten van Dubai naar Denpasar.

Morgenvroeg

Door de vulkaanuitbarsting hangt een grote aswolk in de lucht waardoor het niet veilig is om te vliegen. Wanneer het vliegveld opengaat is afhankelijk van de hoeveelheid as en de windrichting. De luchthavens op Lombok en Bali blijven in ieder geval tot 28 november 07:00 uur lokale tijd gesloten.

Zodra de luchthaven van Denpasar weer opengaat boekt de KLM haar gestrande reizigers zoveel mogelijk om naar vluchten van partnermaatschappijen. Maar ook dan uitsluitend op vluchten die landen en vertrekken bij daglicht. Reizigers die vandaag en morgen van Amsterdam naar Denpasar zouden vliegen, hebben te horen gekregen dat hun vluchten zijn geannuleerd, aldus de KLM. Vluchten KL 835/836 Amsterdam-Singapore-Amsterdam vliegen conform schema.