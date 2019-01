KLM-vlucht omgeleid vanwege agressieve passagiers

Kind (14) gewond bij steekpar­tij in asielzoe­kers­cen­trum

15:38 In het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in het Brabantse Oisterwijk heeft zondagmiddag even voor 15.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Daar is een 14-jarige jongen gewond geraakt. Dat meldt de politie.