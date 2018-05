Klokkenluiders slepen Reclassering voor de rechter na misstanden

Onderzoek van deze krant wees iets anders uit. Zowel voormalige taakgestraften als werkmeesters bevestigden in 2013 dat bij Reclassering Den Haag naar hartenlust aan eigen projecten werd geklust, wat niet de bedoeling is van een taakstraf. Bovendien kon er met werkmeesters onderhandeld worden over steigerhouten meubels, die contant werden afgerekend.



Zo sprak deze krant met taakgestrafte R.N., die op eigen verzoek een loungebank voor zijn Scheveningse voortuin maakte. ,,Heel prettig werk", zei hij. Zijn zelfgemaakte bank mocht hij houden. Wel moest hij voor het materiaal betalen. ,,Die reclasseringschef zei: 'Doe maar 600 euro.' Ik antwoordde: 'Verdorie, ik heb hem zelf gemaakt, ik doe 350 euro.' Dat was goed. Handje contantje. De meubels werden door werkmeesters met een auto van de reclassering thuis afgeleverd.''



Bestuursvoorzitter Sjef van Gennip van Reclassering Nederland zei dat dit voorval onderzocht is, maar dat diezelfde taakgestrafte R.N. voor het onderzoeksbureau onvindbaar was. ,,Die bleek spoorloos. We hebben tot drie keer toe gedegen onderzoek laten doen, maar als het bij beweringen blijft en bewijs ontbreekt, houdt het een keer op."