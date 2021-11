Kluisverklaring Jos Brech naar buiten, maar ‘tachtig procent zwart gemaakt’

Kluisverklaring

Inmiddels is ook de veelbesproken ‘kluisverklaring’ opgedoken. De aanklager zegt gisteren een op papier gezette verklaring van Brech te hebben ontvangen. ,,Met Sinterklaas wordt ook gezongen: daar is ‘ie dan eindelijk,” zegt de aanklager. Alleen: van de twee pagina’s is ongeveer twintig procent wit gebleven en tachtig procent zwart gemaakt, zegt de aanklager. ,,Het lijkt erop dat het een brief is, het eerste deel is helemaal zwart, wat wit wordt in een gedeelte van een zin.” In een lopende zin wordt het verhaal ook weer zwart gemaakt. Maar Roethof zegt dat uit de verklaring blijkt wat Roethof eerder al heeft verteld tijdens de videoverklaring. Dat er ooit iets over het schrijven naar buiten kwam, was omdat Brech er ‘onhandig’ iets over zei tegen een medewerker van het Pieter Baan Centrum.