Knagende rat boosdoener grote stoomstoring die Flevolandse gezinnen in de kou zette

Volgens Jelle Wils van netwerkbeheerder Liander is een stroomstoring die veroorzaakt wordt door een dier ‘redelijk uitzonderlijk'. ,,Ik herinner me dat een aantal jaar geleden een duif een keer voor een storing in Friesland zorgde, maar het komt zelden voor. We nemen namelijk veel maatregelen tegen ongedierte. Maar soms glipt er een beest tussendoor, ze kiezen toch hun eigen weg.”

Crisisteam

De stroomstoring begon vanochtend even na acht uur. In de driehoek Zeewolde, Lelystad en Almere viel de stroom uit. Heel Zeewolde zat enkele uren zonder elektriciteit. Er werd zelfs een crisisteam opgeroepen en de brandweer stond standby voor calamiteiten.

Niet overleefd

Monteurs vertrokken in allerijl naar het verdeelstation - een goed afgesloten ‘gebouw’ waar de elektriciteit verdeeld wordt over de regio - en gingen daar aan het werk. Ze maakten eerst een soort omleiding, zodat de getroffen huishoudens weer stroom kregen. Rond kwart voor elf lukte dat. Alleen enkele windmolens bleven verstoken van elektriciteit.



Daarna werd de oorzaak onderzocht. De monteurs stuitten op de rat in de schakelaar. Volgens Wils heeft het dier de schok niet overleefd. Hoe groot de economische schade is die de rat heeft veroorzaakt, is onbekend.