Knetterende uitlaat? De ‘noise patrol’ slingert lawaaiwagens op de bon

Oproep: heb jij last van lockdown­heim­wee?

De coronalockdowns: ze waren allesbehalve leuk. Maar voor veel Nederlanders waren ze tegelijk óók best fijn. Een lege agenda, tijd voor je eigen gezin, om te fietsen of wandelen, geen files op de weg of volle treinen. Wij vragen ons af: heb jij stiekem misschien niet een klein beetje lockdownheimwee?